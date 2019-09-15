Дубль Обамеянга и ошибки защитников «Арсенала» — видеообзор ничьей с «Уотфордом»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» на стадионе «Викарэйдж Роуд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 2:2.



Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Зеад Колашинац. Через некоторое время Обамеянг увеличил преимущество лондонского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эйнсли Мэйтленд-Найлс. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Том Клеверли с передачи Жерара Деулофеу. В концовке «Уотфорд» сравнял счёт. Роберто Перейра реализовал пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

В уже сыгранных встречах 5-го тура «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом победил «Лестер Сити» — 1:0, «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2, «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1, «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. «Манчестер Сити» сенсационно уступил на выезде «Норвич Сити» со счётом 2:3. А «Борнмут» дома уверенно переиграл «Эвертон» — 3:1.



Завершится пятый тур 16 сентября матчем «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.