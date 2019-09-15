«Шальке-04» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Падерборн 07» проиграл «Шальке-04» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Энерджитим-Арена». Обслуживал матч арбитр Роберт Шредер.

Счёт был открыт в начале матча. Автором гола стал Каули, которому ассистировал Свен Михель. Гости отыгрались на 33-й минуте благодаря голу Салифа Сане с передачи Бастиана Очипки. В начале второго тайма «Шальке-04» вывел вперёд Суат Сердар. В середине тайма преимущество гостей увеличил Амин Арит с паса Джонджо Кенни. В концовке гости забили ещё два мяча. Четвёртый гол в ворота «Падерборна» забил Ахмед Кутуджу. Окончательный счёт установил Арит.

«Шальке-04», набрав семь очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» (1) — на 17-м месте в таблице.