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«Шальке-04» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги

«Шальке-04» разгромил «Падерборн» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Падерборн 07» проиграл «Шальке-04» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Энерджитим-Арена». Обслуживал матч арбитр Роберт Шредер.

Счёт был открыт в начале матча. Автором гола стал Каули, которому ассистировал Свен Михель. Гости отыгрались на 33-й минуте благодаря голу Салифа Сане с передачи Бастиана Очипки. В начале второго тайма «Шальке-04» вывел вперёд Суат Сердар. В середине тайма преимущество гостей увеличил Амин Арит с паса Джонджо Кенни. В концовке гости забили ещё два мяча. Четвёртый гол в ворота «Падерборна» забил Ахмед Кутуджу. Окончательный счёт установил Арит.

«Шальке-04», набрав семь очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» (1) — на 17-м месте в таблице.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 5
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Каули – 8'   1:1 Сане – 33'   1:2 Сердар – 49'   1:3 Арит – 71'   1:4 Кутуджу – 83'   1:5 Арит – 85'
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