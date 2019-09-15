Гацкан доигрывал матч с «Краснодаром» в футболке без номера

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан доигрывал матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:4) в футболке без номера.

Гацкан получив травму, снял окровавленную майку и провёл остаток матча в футболке без номера. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.

В нынешнем сезоне 35-летний молдавский хавбек принял участие в семи матчах российского национального чемпионата (шесть — в основном составе).

«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.

В 10-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА (22 сентября). «Крылья Советов» предстоит выездной матч с «Ахматом» (21 сентября).