Гацкан рассказал, почему решил покинуть «Ростов»

Полузащитник Александр Гацкан, который сегодня прибыл в Самару, где подписал контракт с «Крыльями Советов», рассказал о своём переходе.
«Решение покинуть „Ростов“, конечно, было тяжёлым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь „Крыльям“. Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь. Цели – добиваться положительных результатов, это самое главное. Ближайшая цель – это следующая игра. Не будем так далеко смотреть. „Крылья Советов“ – команда, где играло множество известных футболистов. Тихонов, Бобёр, Корниленко, и можно много кого назвать. Самара принимала матчи чемпионата мира, так что город на слуху.
То, что ранее работал с Миодрагом Божовичем в „Ростове“, повлияло на переход именно в Самару. Мы 2,5 года работали с Божовичем, выиграли Кубок России, достаточно хорошо знакомы. Мы хорошо общались и понимали друг друга, поэтому, я думаю, проблем у нас не будет. Я знаю его требования, выполнял их в „Ростове“, теперь буду стараться делать это в „Крыльях“. Общаюсь с Раду Гынсарём – мы знакомы по сборной Молдавии. А так, близко не знаком, но по чемпионату России со многими перед матчами общались. Будем знакомиться ещё.
Я хотел номер «84», но он занят, поэтому взял «8». Мне он нравится. Был свободным, я его взял. Я прошёл с „Ростовом“ сборы, тренировался, играл и чувствую себя готовым. Нужно просто притереться к команде и понять, как ребята играют. Думаю, это не будет проблемой. Знаю, что Божович предпочитает атакующий футбол. Я моментами смотрел игру „Крыльев“ с ЦСКА и целиком матч с „Арсеналом“. Команда сейчас новая, все притрутся друг к другу, и всё будет хорошо», — цитирует Гацкана пресс-служба «Крыльев Советов».
- 23 июля 2019
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