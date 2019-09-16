Быстров: когда команда добивается результата, не важно, как и кем это делается

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал сентябрьские матчи сборной России, когда команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).
«Когда национальная команда добивается результата, не важно, как и кем это делается. Вдвойне приятно, что играют те люди, которые этого действительно заслуживают, а не те, которые только подают надежды. Так, например, было, когда сборную тренировал Фабио Капелло. Он резко омолодил команду, и мы видели, к чему это привело.
Близка ли команда к выходу в финальную часть Евро 2020? Когда она выйдет, тогда и будем об этом точно говорить. Сейчас она очень близка к этому, и ей вряд ли кто-то сможет помешать. В сентябре были очень важные матчи, в которых Россия показала характер, силу воли и смогла победить. Самой сложной была встреча против Шотландии, а затем всего через три дня очень опасный матч против Казахстана. Вторая игра была непростой, футболисты подходили к ней измотанными в эмоциональном плане и физически уставшими. Такие матчи всегда даются тяжелее. Обороняться и выбивать мяч по аутам всегда легче, чем вскрывать массированную оборону, тем более когда у тебя недостаточно сил», — приводят слова Быстрова «Известия».
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