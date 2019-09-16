Радченко: если «Зенит» дойдёт до полуфинала ЛЧ, это будет большой успех

Экс-нападающий и тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы петербургской команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов

«Все болельщики „Зенита“ ждут, что команда успешно выступит в столь серьёзном турнире. Для этого есть основания, прежде всего сильный состав. Хотя соперники не подарок. „Лейпциг“ лидирует в чемпионате Германии. „Лион“ тоже мощная команда, которой удалось преодолеть временные трудности.



«Бенфика» — завсегдатай еврокубков, для неё Лига чемпионов очень важна в материальном плане: клуб может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. К слову, «Бенфика» уже дважды выбивала «Зенит» в плей-офф. Для начала нам надо выйти из группы. Если «Зенит» дойдёт до полуфинала, это будет большой успех", — цитирует Радченко пресс-служба УЕФА.