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Магнуссон рассказал, кому посвятил гол в ворота «Тамбова»

Магнуссон рассказал, кому посвятил гол в ворота «Тамбова»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон в социальной сети поделился эмоциями от победы своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0). Магнуссон забил один из голов в ворота противника.

«Сегодняшняя победа над „Тамбовом“ стала для нас уже третьей подряд! Мы проделали отличную работу, и я счастлив, что забил гол и получил награду „Игрок матча“. Я хочу посвятить эту награду нашим замечательным болельщикам, которые сопровождают нас на выездных матчах. Замечательная поддержка в течение всей игры! Спасибо!» — написал Магнуссон в «Инстаграме».

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (20).

Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно занимает последнее место в РПЛ
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