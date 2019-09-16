Сегодня, 16 сентября, состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в декабре 2019 года в Катаре.
В матче первого раунда хозяева турнира «Аль-Садд» будут играть с клубом «Ианген», который представляет Конфедерацию футбола Океании. Во втором раунде победитель этого матча сыграет с мексиканским «Монтерреем», тунисский «Эсперанс» (представитель Африканской конфедерации футбола) сыграет с победителем азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.
В полуфиналах победитель Лиги чемпионов прошлого сезона «Ливерпуль» сыграет с победителем игры с участием «Монтеррея» (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), обладатель Кубка Либертадорес — с сильнейшим в паре с участием «Эсперанса».
- 16 сентября 2019
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