Стартовал приём заявок на премию в области спортивного бизнеса BISPO Awards 2019

Стартовал приём заявок для участия в национальной независимой премии в области спортивного бизнеса BISPO Awards 2019. Премия направлена на признание и поощрение бизнес-достижений на спортивном и смежных рынках. Предложить свой проект или команду в одной из 22 номинаций может любой желающий абсолютно бесплатно. Определять сильнейших будут члены жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом и успешной практикой в спортивном бизнесе.



Подать заявку можно в одной или нескольких из номинаций:



● «Лучшее событие в профессиональном спорте»



● «Лучшее событие в любительском спорте»



● «Лучшее событие в циклических видах спорта»



● «Лучшая франшиза в спортивном бизнесе»



● «Лучшее киберспортивное событие»



● «Лучшее IT-решение по взаимодействию с болельщиками»



● «Лучший букмекерский проект в спорте»



● «Лучший спортивный digital-проект» и другие.

Полный перечень номинаций можно найти на сайте премии. Также жюри назовут имена победителей в шести незаявочных номинациях.



«Компании, принимающие участие в любых качественных отраслевых премиях, таких как BISPO Awards, получают серьёзные преимущества на рынке. В первую очередь победа и даже просто попадание в шорт-лист даёт организации уникальные PR- и маркетинговые возможности. Эта премия – своего рода камертон отрасли, позволяющий выявить уровень квалификации топ-менеджеров и специалистов. Кроме того само участие в церемонии премии даёт возможность общения и знакомства с ключевыми персонами спортивного рынка», – комментирует Артём Милаков, продюсер премии BISPO Awards, сооснователь «Спорт как бизнес».



Заявки на участие принимаются до 30 октября, подать заявку можно, заполнив форму на сайте. Имена победителей будут названы 11 декабря на торжественном гала-ужине.



Учредитель и организатор премии — компания Strategium Conference, с 2016 года организующая крупнейшие бизнес-премии и конференции для спортивной индустрии — MARSPO, “Спорт как бизнес” и другие.