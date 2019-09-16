Защитник «Лиона»: матч с «Зенитом» будет похож на игру с «Ман Сити» в 2018 году

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 17 сентября, во Франции.

«Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую.



Думаю, матч с „Зенитом“ будет похож на игру с «Манчестер Сити» в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов – другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше.



«Зенит» — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению «Зенита». Сделаем всё для победы.



Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте.



Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики «Лиона», — передаёт слова Денайера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.