Защитник «Лиона»: матч с «Зенитом» будет похож на игру с «Ман Сити» в 2018 году

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 17 сентября, во Франции.
«Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую.
Думаю, матч с „Зенитом“ будет похож на игру с «Манчестер Сити» в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов – другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше.
«Зенит» — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению «Зенита». Сделаем всё для победы.
Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте.
Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики «Лиона», — передаёт слова Денайера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 16 сентября 2019
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