Главный тренер «Лиона»: Дзюба — отличный игрок, с ним будет очень трудно

Главный тренер «Лиона» Силвиньо поделился мнением об игроках «Зенита» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов.
«Я работал с Дугласом Сантосом. Это молодой игрок, который очень сильно вырос в последнее время после выступлений в Германии. По идее должен играть левого защитника, хотя способен и полузащитника. Могу сказать о нём только самые добрые слова.
Забить «Зениту» тяжело. Соперник играет быстро и с большой самоотдачей, хорошо защищается. Дзюба – отличный игрок. С ним будет очень трудно. Мы видели много матчей «Зенита», как выигранные, так и проигранные. Я готовлю команду к игре, но всё зависит от футболистов. От их динамики и технических качеств. В Лиге чемпионов нужно играть на максимуме.
Денайер, Коне и Мендес готовы вернуться. Сейчас у нас тренируются 23 игрока. Решение по стартовому составу приму завтра. На каких позициях будут играть Депай и Дембеле? Думаю, великие футболисты способны играть в разных тактических схемах. Дембеле – «девятка». Он может выходить в основе вместе с Депаем. У них уже есть такой опыт», — передаёт слова Силвиньо корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 16 сентября 2019
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