Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта

Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о состоянии здоровья после инфаркта.
Напомним, весной испанский голкипер перенёс сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.
«Восстановление идёт медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все барьеры должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий. Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим этот бой!» — написал Касильяс на странице в «Твиттере».
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны.
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