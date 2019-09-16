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Оздоев: «Лион» — хорошая команда, но в группе «Зенита» все одинаковые

Оздоев: «Лион» — хорошая команда, но в группе «Зенита» все одинаковые
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

«Лион» — хорошая команда. В нашей группе все одинаковые. Надо выходить и добиваться результата. У «Лиона» есть сильные игроки в линии атаки. Могу назвать Мемфиса Депая, который играл в «Манчестер Юнайтед». Есть и другие футболисты, которые могут доставить нам проблемы.

Рассказывал ли Маммана что-то о «Лионе»? Многое изменилось с того момента, когда он здесь был. Эммануэль сказал, что это хорошая команда", — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» состоится во вторник, 17 сентября, в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

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