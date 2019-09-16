Жоаозиньо: «Динамо» показало хороший футбол в матче с «Уфой», но нам не повезло
Полузащитник московского «Динамо» Жоаозиньо прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Было удобно сегодня играть в атаке с Игбуном. Думаю, что дальше потренируемся и будем ещё лучше играть. Сегодня мы показали хороший футбол, но нам не повезло. «Уфа» закрылась в конце матча, поэтому нам тяжело было забить», — передаёт слова Жоазиньо корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (11) — на 9-м месте в таблице.
В 10-м туре чемпионата России московское «Динамо» дома сыграет с «Сочи» (22 сентября). «Уфа» на своём поле встретится со «Спартаком» (20 сентября).
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