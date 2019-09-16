Хохлов: у игроков «Динамо» были моменты, но они не смогли их реализовать

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).
«Сегодня все сражались и создавали моменты, подвела реализация. Её нужно отрабатывать на тренировках и доводить до совершенства. В первом тайме в каких-то моментах действовали слишком хладнокровно, а во втором — слишком нервничали.
Фанаты вправе быть недовольными результатом. Хотя мы владели инициативой. Что касается Лещука, то сегодня играл он, а дальше посмотрим. У всех есть шанс.
И по поводу двух замен: кем мы должны были усилить игру? Кто сегодня играл плохо? Вы, может, видите другое с трибуны, а я вижу своё. Понимаю, все сейчас расстроены, но это не значит, что в конце нужно было менять любого. Шиманьски сыграл плохо? Игбун? Забей они гол, и все бы сидели и говорили по-другому.
Сегодня у многих игроков были моменты, просто мы не смогли их реализовать. Я не видел сегодня безразличия, был брак, но моменты создавались. Один гол по такой игре многое меняет, и мы его не забили", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 16 сентября 2019
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