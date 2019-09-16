Рахимов: Швец играл в мяч, это не красная карточка

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Когда надломилась игра? Думаю, ошибка, которую мы допустили при первом голе, ну и неберущийся удар. Не стал бы предъявлять команде претензии, потому что играли очень хорошо. А вот удаление, наверное, всё сломало. Даже играя вдевятером, мы выглядели неплохо.
Удаление Швеца? Он играл в мяч, там не было ничего. Он не искал ногу, он играл в мяч. Хорошо — штрафной, но не красная карточка. Сколько вы видели моментов у наших ворот? Это были стопроцентные моменты или выходы? Да, моменты у «Ростова» были, они дома так всегда играют, но не видел, чтобы было тотальное преимущество соперника.
Теперь надо успокоиться и двигаться дальше. Мы не можем жить этой игрой, надо переварить", — сказал Рахимов в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
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