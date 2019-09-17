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Месси: у «Барселона» сложная группа в Лиге чемпионов, но это интересный вызов

Месси: у «Барселона» сложная группа в Лиге чемпионов, но это интересный вызов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Каждый год Лига чемпионов равномерно сбалансирована, иногда её выиграть сложнее. Это довольно ровный турнир, только лучшие играют здесь. Вот что делает этот турнир таким особенным.

У нас в группе есть «Боруссия», с которой мы никогда не играли с тех пор как я выступаю за «Барселону». Я помню, что видел их стадион по телевизору, мне он нравился из-за фанатов и того, что представляет собой сам клуб. Мы также получили «Интер». Мы встречались с ним в прошлом году, но я не мог играть, потому что получил травму. У нас сложная группа, но это интересный вызов", — приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Месси восстановился от травмы и сможет сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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