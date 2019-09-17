Жена Карпина, удаление Швеца и семейное фото «Ростова» с фанатами. Яркие кадры
16 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 19-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно реализовал полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На 54-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Через 8 минут прямую красную карточку получил полузащитник грозненской команды Антон Швец, после чего гости остались в меньшинстве. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн забил победный гол на 64-й минуте.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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