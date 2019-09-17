Адвокат: Кокорин буквально вчера заключил контракт с «Зенитом»

Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, представляющий их интересы в исправительной колонии номер 4, прокомментировал выход футболистов на свободу.



«Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением – они едут домой. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключил контракт с «Зенитом». Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам.



Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь. Они нормальные люди», — передаёт слова Падалко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.



ВСЁЁЁ! Кокорин и Мамаев вышли на свободу. LIVE Прямая трансляция из Алексеевки.