Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту! Приехал наряд ДПС. LIVE

Прямая трансляция из Алексеевки, где футболисты готовятся выйти на свободу.

ОНЛАЙН

8:21. Ну и ажиотаж! Отчима Кокорина сопровождает огромная толпа журналистов. К счастью, из машины он уже вышел.

8:18. Минутка добрых новостей — у Павла Мамаева сегодня день рождения.

8:13. У отчима Кокорина, похоже, проблемы. К колонии приехал наряд ДПС. Реакция провинившегося: «Я наехал на ногу человека? Не может быть».

8:09. А, нет. Отказывается журналист от госпитализации. Готов хромым отработать до конца!

8:06. Забрали работника Life news, хотят везти на рентген. Характер травмы пока непонятен.

8:03. Ого, там к журналисту уже скорая приехала! Похоже, всё серьёзно — по его словам, у него немеют ноги.

7:57. Отчим Кокорина уже успел отметиться. Взял и проехался по ногам одного из журналистов. Есть подозрения, что намеренно.

7:54. Адвокат Юрий Падалко, представляющий футболистов в колонии, говорит, что Кокорин с Мамаевым выйдут ближе к 9 утра. И сразу поедут домой.

Адвокат: никаких ограничений у Кокорина и Мамаева по УДО нет

7:47. Первые кадры из Алексеевки. Все в ожидании.

07:45. Здравствуйте! Сегодня Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу по УДО. Хорошая характеристика от начальника колонии повлияла на решение суда. Футболисты вели себя примерно, активно участвовали в жизни исправительного учреждения. А недавно даже создали на зоне футбольную команду «Золотой лев» и сыграли матч с местной командой.

Матч на фоне куполов. Кокорин с Мамаевым душевно сыграли в футбол Репортаж из колонии, в которой мотают срок футболисты.

Если бы не УДО, Мамаев вышел бы 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря.

Братья Кокорины и Мамаев выходят на свободу по УДО. Всё, что нужно об этом знать Краткий гид.

За то время, что ребята провели сначала в СИЗО, а затем в колонии, в мире произошло немало интересного.

Как изменился наш футбол, пока сидели Кокорин и Мамаев «Гелик» ушёл на продажу, Заболотный забил.

Сейчас всех волнует в первую очередь вопрос: а когда Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол? Вот здесь все подробности.