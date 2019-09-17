Дуглас Коста не поможет «Ювентусу» в матче с «Атлетико»
Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста не поможет команде в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико». Причиной стала травма бедра, которую бразильский футболист получил в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной» (0:0).
Как сообщает официальный сайт «Ювентуса», Коста будет вынужден пропустить 15 дней, после чего пройдёт повторное медицинское обследование. В то же время тесты, проведённые сегодня, показали, что у Миралема Пьянича уже нет проблем и он будет готов к игре.
Коста перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Баварии» на правах аренды за € 6 млн. Через год итальянский клуб выкупил его трансфер за € 40 млн. Контракт 28-летнего игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Дуглас Коста — о возможном переходе в «МЮ»: хочу проливать кровь за «Ювентус»
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