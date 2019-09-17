Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после выхода сыновей из колонии на свободу.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами всё это время!» — написала Светлана Кокорина в «инстаграме».

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Напомним, осенью прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.