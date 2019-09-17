ЦСКА опубликовал пожелание Мамаеву

ЦСКА в социальной сети обратился к бывшему полузащитнику клуба Павлу Мамаеву, который сегодня, 17 сентября, в свой день рождения, вышел из колонии на свободу.
«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.
Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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