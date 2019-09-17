Жена Мамаева опубликовала фото мужа с Кокориным по дороге из колонии домой

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, показала, как её супруг и нападающий «Зенита» Александр Кокорин направляются домой после освобождения из колонии.
Мамаева опубликовала в своём «инстаграме» совместную фотографию футболистов, сделанную в машине, и сопроводила её следующей подписью: «Домой».
Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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