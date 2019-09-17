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В чём причина слабого старта «Манчестер Сити»? Разбор на «Чемпионат. Подкаст»

В чём причина слабого старта «Манчестер Сити»? Разбор на «Чемпионат. Подкаст»
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста от журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера, которые разбирают главные моменты 5-го тура АПЛ. Неожиданная схема «Челси», отрыв «Ливерпуля» от второго места уже в 5 очков и главное – сенсационное поражение «Сити». Ну и снова говорим про «Лестер» – есть пара фактов о команде, которые заслуживают внимания.

Послушать подкаст можно:

в iTunes

в приложениях для мобильных Android-устройств

в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

в «Яндекс. Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castbox

в плеере Podster

в плеере в YouTube

В этом выпуске:
0:33 — Кирилл кается из-за «Сити». Ну, почти.
6:58 — Как Гвардиола подбирает форвардов.
9:56 — Почему освистывали Зинченко?
11:55 — Отрыв «Ливерпуля» ничего не значит. «Кому нужно первое место в сентябре» (Юрген Клопп, сентябрь 2018 года).
14:39 — Кто всё-таки сильнее: «Сити» или «Ливерпуль»? Гриша приставил пистолет к голове Кирилла, чтобы помочь выбрать.
15:34 — Минутка восхищения Фирмино. Кто в тройке нападения «Ливерпуля» главный?
18:38 — «МЮ» и пенальти: безумная статистика.
21:48 — «Лестер» в тройке АПЛ по качеству игры.
27:14 — Как понимать 3-4-3 «Челси».
34:56 — Долго ругаем «Арсенал». Потом ещё.

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