А. Егоров: пенальти, который не реализовал Чалов, абсолютно по делу

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах 9-го тура РПЛ.

«Чуперка получил жёлтую карточку за демонстративное несогласие с решением арбитра. После этого последовало нецензурное выражение, и он получил сразу прямую красную. Дело направлено в КДК. Пенальти, который не реализовал Чалов, абсолютно по делу. Это игра рукой, игрок „Тамбова“ нарушил правила.



По поводу эпизода со Швецом — это та ситуация, когда в 100 случаях из 100 арбитр должен назначать 11-метровый. Вопросов тут быть вообще не должно.



На 3-й минуте матча „Сочи“ — »Локомотив" арбитр должен был назначить пенальти за фол на Крыховяке и удалить игрока за серьёзное нарушение правил игры. Что касается момента с Чорлукой, то мнение департамента заключается в том, что арбитр поступил верно, продолжив игру. Рука не увеличивала объём тела. На 87-й минуте Цаллагов должен был за грубую игру получить жёлтую карточку, которая стала бы второй, и он был бы удалён. К сожалению, арбитр этого не сделал", — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.