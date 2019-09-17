«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0).



Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги. На лого размещено изображение главного тренера команды Вадима Евсеева, выполняющего трюк из матча с бело-голубыми.



В одном из эпизодов встречи мяч вылетел за боковую линию, где находился наставник уфимцев. Евсеев решил остановить футбольный снаряд оригинальным способом и отбил его пятой точкой.



Изображение «Уфа» сопроводила следующей подписью: «РПЛ, как насчёт ребрендинга?»

Евсеев возглавил «Уфу» 27 марта 2019 года. По итогам 9 туров башкирский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ранее специалист тренировал ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».