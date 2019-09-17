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Гендиректор «Уфы»: трюк Евсеева — это здорово. Он расслаблен, но следит за игрой

Гендиректор «Уфы»: трюк Евсеева — это здорово. Он расслаблен, но следит за игрой
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о трюке в исполнении главного тренера команды Вадима Евсеева во время матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

В одном из эпизодов встречи мяч вылетел за боковую линию, где находился наставник уфимцев. Евсеев решил остановить футбольный снаряд оригинальным способом и отбил его пятой точкой.

«Очень здорово. Он показывает, что всё контролирует. Это говорит о том, что он расслаблен на тренерской скамейке, но при этом внимательно следит за игрой. В команде пока не шутили, но я несколько раз пересмотрел видео, посмеялся. Очень прикольно. Меня радует, что мы так или иначе мелькаем с позитивной точки зрения в медиа. Нам такое только на пользу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Остановка мяча Евсеевым — украшение серого матча «Динамо» — «Уфа»
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