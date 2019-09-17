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Гвардиола: Клопп назвал «МС» лучшим клубом мира? Постараемся покорить вселенную

Гвардиола: Клопп назвал «МС» лучшим клубом мира? Постараемся покорить вселенную
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, назвавшего «горожан» лучшей командой в мире.

«Клопп сказал, что „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире? Ничего себе. Тогда постараемся покорить и вселенную», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» покинул турнир по итогам 1/4 финала, а «Ливерпуль» стал победителем соревнования, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур».

Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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