Гвардиола: Клопп назвал «МС» лучшим клубом мира? Постараемся покорить вселенную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, назвавшего «горожан» лучшей командой в мире.



«Клопп сказал, что „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире? Ничего себе. Тогда постараемся покорить и вселенную», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» покинул турнир по итогам 1/4 финала, а «Ливерпуль» стал победителем соревнования, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур».



Матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клопп: мы не можем быть лучшим клубом Европы, так как им является «Ман Сити»