Клопп: мы не можем быть лучшим клубом Европы, так как им является «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.



«В мире много сильных команд, нужно постоянно соответствовать высокому уровню. Мы не можем быть лучшим клубом в Европе, потому что лучшим в мире является «Манчестер Сити». Мы, я слышал, на одной планете. В прошлом сезоне мы были очень хороши. Но не думаю, что мы дошли до того, чтобы называться лучшим клубом в Европе, хотя в какие-то моменты отлично играли, поэтому и выиграли Лигу чемпионов», — цитирует немецкого специалиста BBC.

После 5 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 15 очков. «Манчестер Сити» идёт следом, имея в активе 10 баллов.