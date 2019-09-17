Клопп: мы не можем быть лучшим клубом Европы, так как им является «Ман Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.
«В мире много сильных команд, нужно постоянно соответствовать высокому уровню. Мы не можем быть лучшим клубом в Европе, потому что лучшим в мире является «Манчестер Сити». Мы, я слышал, на одной планете. В прошлом сезоне мы были очень хороши. Но не думаю, что мы дошли до того, чтобы называться лучшим клубом в Европе, хотя в какие-то моменты отлично играли, поэтому и выиграли Лигу чемпионов», — цитирует немецкого специалиста BBC.
После 5 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 15 очков. «Манчестер Сити» идёт следом, имея в активе 10 баллов.
Клопп — о словах агента: это был немецкий юмор
- 17 сентября 2019
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:01
-
10:56
-
10:54
-
10:51
-
10:27
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
09:53
-
09:33
-
09:33
-
09:31
-
09:26
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:23
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
07:55
-
07:44
-
06:23
-
06:09
-
05:55
-
05:34
-
05:22
-
04:57
-
04:47
-
04:30
-
04:24
-
03:51
Партнерский контент