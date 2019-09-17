Семак рассказал, почему Азмун не сразу заменился из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего Сердара Азмуна в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).



«Да, Азмун получил травму. Пока мышцы были горячими, он не понял всю серьёзность повреждения. Остался на поле и забил. После перерыва вышел и понял, что нужна замена.

Почему играл Шатов, а не Сутормин? Шатов забил в прошлом туре, он набирает форму. Поэтому мы выпустили его на поле. С его выходом перестроились на четыре защитника, фрагментарно он опускался, так как соперник добавил на флангах.



Что касается Караваева и Смольникова, думаю, что Караваев лучше на мяче, а Смольников — в оборонительных действиях. Поскольку изменили схему, смогли поставить Караваева. У нас были качественные передачи с флангов, а атакующее звено могло действовать получше.



Первое место в группе? Мы иллюзий не будем строить. Хотим идти от игры к игре. Уровень команд сопоставим, а потом посмотрим, какой будет результат. В теории это возможно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.