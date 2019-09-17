Иванович: в игре «Зенита» было много моментов, которые можно улучшать

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).



«Результат, особенно после такого долгого отсутствия в Лиге чемпионов, можно назвать хорошим. Будь у нас больше опыта, могли бы и выиграть. Здесь наказывают за каждую ошибку. Контролировали игру в начале, потом забили, чуть упустили инициативу. Сыграли в три центральных защитника, получилось удачно. Мы можем быть довольны, но это обязывает нас выигрывать следующую игру дома. Схема в три центральных сегодня сработала. Когда играешь с новыми ребятами, концентрация у всех на 90 минут. Было много моментов, где можно улучшать игру.

Азмун на допинг-контроле, не знаю о его состоянии. Надеемся, что ничего серьёзного. Сил на «Рубин» у нас хватит, без вопросов. Чемпионат России — приоритет для нас, три команды с одинаковыми очками, терять их нельзя. Должно быть ещё даже больше мотивации, чем сегодня. Нельзя опускаться ниже нашего уровня», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.