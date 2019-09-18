Лапочкин: как-то Слуцкий обратился ко мне через рацию резервного судьи

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий.

«По-моему, Слуцкий в первый же мой сезон сказал, что Лапочкин — самый слабый арбитр Премьер-Лиги. Был как-то случай — я судил, а он подошёл к резервному и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал. Так что Леонид Викторович — молодец, очень креативный. Никто до этого раньше не додумывался. Что сказал? Деталей не помню, но что-то вроде «Ты чё так судишь?!». А я не понял, говорю: «Кто это сказал?». Резервный говорит: «Слуцкий!», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. В минувшем сезоне его клуб финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России и «Халл Сити». С ЦСКА тренер трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги.