Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за дружбы с Месси и Кавани
Новичок «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди никак не может влиться в новый коллектив и стать своим во французской команде, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, у 26-летнего аргентинца есть сложности в общении с соотечественниками — хавбеками Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией, которые не стремятся сближаться с Икарди, предпочитая держать дистанцию.
Причина такого поведения кроется в хороших отношениях аргентинцев с капитаном национальной сборной Лионелем Месси, который дружит с Макси Лопесом, бывшим мужем Ванды Нары, нынешней жены Икарди. Кроме того, Паредес и Ди Мария близко общаются с уругвайским форвардом команды Эдинсоном Кавани — прямым конкурентом Икарди за место в основном составе.
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