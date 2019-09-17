Жена Икарди — об уходе мужа из «ПСЖ»: возможно, в январе будут сюрпризы

Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, прокомментировала слухи о возможном уходе мужа из французского клуба. Она не исключила, что Икарди может перейти в другой клуб уже в январе.
«Деньги, которые «Наполи» не потратил на Икарди, все ещё находятся на счетах команды. Возможно, в январе мы увидим какие-то сюрпризы», — сказала Нара в эфире шоу Tiki Taka.
Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» 3 сентября на правах аренды с правом выкупа за € 70 млн.
За футболиста также сражался «Наполи», но эта сделка сорвалась. За «ПСЖ» Икарди сыграл пока только один матч.
Ранее Икарди выступал в «Интере» и «Сампдории». В национальную сборную приглашается с 2013 года. 20 ноября 2018 года в поединке со сборной Мексики Икарди забил свой первый гол за национальную команду. Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки 2019 года. Икарди — футболист года в Италии в сезоне 2017/18.
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