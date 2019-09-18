Зидан: Азар готов сыграть с «ПСЖ»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник мадридской команды Эден Азар готов сыграть с «Пари Сен-Жермен» в матче 1-го туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Думаю, Азар готов играть. Он стал больше тренироваться. Я всегда считал, что Азар может стать ключевым футболистом нашей команды и решать исходы матчей. Думаю, он будет очень важным игроком. У него большое будущее в «Реале».



Ожидаю многого и от «ПСЖ», и от «Реала», но сезон только начался. Не знаю, чего не хватает «ПСЖ», но знаю, что это команда, которая постоянно совершенствуется. Это большой клуб, но выиграть Лигу чемпионов нелегко», — приводит слова Зидана испанское издание Marca.

Напомним, 28-летний бельгиец из-за травмы принял участие лишь в одном матче текущего сезона.