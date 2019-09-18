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Лэмпард: «Челси» должен был побеждать или как минимум играть вничью

Лэмпард: «Челси» должен был побеждать или как минимум играть вничью
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1).

«Мы должны были побеждать или как минимум играть вничью. Создали достаточно хороших шансов, заработали право на пенальти и при этом пропустили гол после одного удара в створ. Это непростой урок, демонстрирующий, насколько сложно играть в Лиге Чемпионов. Мы играли хорошо, но всё же уступили. У нас впереди ещё пять матчей, но сегодня мы должны были добиваться большего.

Проигрыш в первом домашнем матче возлагает на нас дополнительную ответственность в следующих играх, учитывая, что ближайшие две встречи мы проведём на выезде. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы добиться положительного результата как минимум в одной из них.

В нашей группе собраны сильные команды, и от потери очков никто не застрахован», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

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