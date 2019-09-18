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«Ливерпуль» вслед за «Реалом» и «Барселоной» заинтересовался Фабианом Руисом

«Ливерпуль» вслед за «Реалом» и «Барселоной» заинтересовался Фабианом Руисом
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис продолжает пользоваться серьёзным спросом среди европейских топ-клубов.

Как сообщает Daily Mail, вслед за двумя главными испанскими грандами — мадридским «Реалом» и «Барселоной» — услугами 23-летнего испанского футболиста заинтересовался «Ливерпуль».

Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.

В нынешнем сезоне Фабиан принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями, получив 1 жёлтую карточку. В предыдущем розыгрыше первенства полузащитник записал на свой счёт 5 мячей и 4 голевые передачи в 27 встречах.

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