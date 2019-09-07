«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Руиса за € 45 млн

Мадридский «Реал» пытался приобрести испанского полузащитника неаполитанского «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, «Королевский клуб» предлагал за футболиста € 45 млн, но «Наполи» решил сохранить игрока. В данный момент «Наполи» уже ведёт работу по продлению контракта с испанцем, несмотря на то, что соглашение действует до лета 2023 года.

Руис перешёл в «Наполи» летом 2018 года из севильского «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.