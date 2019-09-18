Нападающий «Зальцбурга»: было бы здорово стать новым «Аяксом»
19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, который оформил хет-трик в первом туре Лиги чемпионов в ворота «Генка» (6:2), поделился эмоциями от стартовой победы.
«Все мы видели, что в прошлом сезоне сделал „Аякс“. Было бы здорово стать новым „Аяксом“. Знаем, что впереди нас ждёт много хороших соперников, будет сложно, но нет ничего невозможного», — цитирует норвежца официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в прошлом сезоне «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч путёвку в финал «Тоттенхэм Хотспур».
В следующем туре Лиги чемпионов «Зальцбург» на выезде сыграет с «Ливерпулем» (2 октября).
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