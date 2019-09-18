«Краснодар» отправился в Базель на матч Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» отправились в Швейцарию на матч 1-го тура Лиги Европы с «Базелем». Об этом сообщил официальный «твиттер» краснодарской команды.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».

Встречу обслужит финн Маттиас Гестраниус. Ассистентами арбитра будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, четвёртым рефери назначен Вилле Невалайнен.



На матчах швейцарских клубов 41-летний арбитр не работал ни разу, с российскими пересекался лишь однажды. 6 ноября 2014 года он был главным арбитром матча московского «Динамо» с португальским «Эшторилом» на групповой стадии Лиги Европы. В тот вечер динамовцы победили – 1:0.



Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Базеле, начало игры запланировано на 19:55 мск.