«Краснодар» отправился в Базель на матч Лиги Европы
Футболисты «Краснодара» отправились в Швейцарию на матч 1-го тура Лиги Европы с «Базелем». Об этом сообщил официальный «твиттер» краснодарской команды.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
Встречу обслужит финн Маттиас Гестраниус. Ассистентами арбитра будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, четвёртым рефери назначен Вилле Невалайнен.
На матчах швейцарских клубов 41-летний арбитр не работал ни разу, с российскими пересекался лишь однажды. 6 ноября 2014 года он был главным арбитром матча московского «Динамо» с португальским «Эшторилом» на групповой стадии Лиги Европы. В тот вечер динамовцы победили – 1:0.
Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Базеле, начало игры запланировано на 19:55 мск.
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