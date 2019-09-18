Болельщикам сборной России выделено 2500 билетов на матч с Кипром

Болельщикам сборной России было выделено 2500 билетов на выездной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра. Встреча состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП.

«Нам выделено 2500 билетов на гостевой матч с Кипром, реализовано уже больше половины. Стоимость одного билета на гостевой сектор — 840 рублей», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Сборная России после шести туров отборочного турнира чемпионата Европы—2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии, набравшая 18 баллов. На третьем месте идут казахстанцы (7 очков), далее команды Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).