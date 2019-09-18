Болельщикам сборной России выделено 2500 билетов на матч с Кипром
Болельщикам сборной России было выделено 2500 билетов на выездной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра. Встреча состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП.
«Нам выделено 2500 билетов на гостевой матч с Кипром, реализовано уже больше половины. Стоимость одного билета на гостевой сектор — 840 рублей», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Сборная России после шести туров отборочного турнира чемпионата Европы—2020 занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии, набравшая 18 баллов. На третьем месте идут казахстанцы (7 очков), далее команды Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).
- 18 сентября 2019
-
14:43
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:07
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:47
-
11:28
-
11:27
-
11:07
-
10:50
-
10:42
-
10:19
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:59
Партнерский контент