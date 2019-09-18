Инфантино — о смерти Риксена: мы потеряли гораздо больше, чем выдающегося игрока

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал новость о смерти бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена.
«Сегодня мы потеряли гораздо больше, чем выдающегося футболиста. Фернандо был воплощением того, что значит отвечать с добром и солидарностью, стоя перед лицом напасти. Его борьба с болезнью оставила незабываемое наследие этому миру, которое выходит далеко за рамки футбольной сферы. Мои мысли с его женой, дочерью, семьёй и друзьями», — приводятся слова Инфантино в «твиттере» ФИФА.
Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.
За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».
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