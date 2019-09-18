Шарлия не принял участия в тренировке ЦСКА перед матчем с «Лудогорцем»
Сегодня, 18 сентября, московский ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
В командном занятии приняли участие все футболисты, прибывшие в Болгарию, кроме защитника Звонимира Шарлии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Напомним, Шарлия получил травму мягких тканей передней поверхности правого бедра в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Разграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.
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