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Шарлия не принял участия в тренировке ЦСКА перед матчем с «Лудогорцем»

Шарлия не принял участия в тренировке ЦСКА перед матчем с «Лудогорцем»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 сентября, московский ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

В командном занятии приняли участие все футболисты, прибывшие в Болгарию, кроме защитника Звонимира Шарлии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Напомним, Шарлия получил травму мягких тканей передней поверхности правого бедра в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Разграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.

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