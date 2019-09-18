«Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся 18 сентября в 22:00

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Атлетико» – «Ювентус». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Симен Мюлдер.



Соперниками испанской и итальянской команд в группе D являются «Байер» и «Локомотив», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.