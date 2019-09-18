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«Бавария» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция игры начнётся 18 сентября в 22:00

«Бавария» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция игры начнётся 18 сентября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Бавария» – «Црвена Звезда». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мадденом. В роли его ассистентов выступят Дэвид Рум и Дуглас Росс. Резервный рефери – Кевин Кланси.

Соперниками немецкой и сербской команд в группе В являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

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