«Бавария» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция игры начнётся 18 сентября в 22:00

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Бавария» – «Црвена Звезда». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мадденом. В роли его ассистентов выступят Дэвид Рум и Дуглас Росс. Резервный рефери – Кевин Кланси.



Соперниками немецкой и сербской команд в группе В являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 19:55 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.