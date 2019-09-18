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Роналду: ценю то, что «Арсенал» делал ради меня

Роналду: ценю то, что «Арсенал» делал ради меня
Роналду: ценю то, что «Арсенал» делал ради меня
Футбол / Англия 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал» в 2003 году.

«Я был в одном шаге от перехода в „Арсенал“. Этого не произошло, но я ценю то, что они делали ради меня. Особенно Арсен Венгер. Это футбол, а в футболе никогда не знаешь, что случится», — приводит слова Роналду Marca.

Напомним, в 2003 году Роналду перешёл из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 19 млн. В составе манкунианского клуба нападающий сыграл 292 матча и забил 118 мячей.

В текущем сезоне на клубном уровне Роналду принял участие в 3 матчах. На его счету 1 забитый мяч. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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