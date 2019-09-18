Роналду: я заслуживаю выиграть больше «Золотых мячей», чем Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил мнение, что заслуживает получить больше «Золотых мячей», чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. На сегодня португалец и аргентинец завоевали самый престижный индивидуальный приз в футболе по пять раз.
«Месси вошёл в историю футбола, но я думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслуживаю. Уверен, я тоже вошёл в историю, учитывая то, что я сделал и продолжаю делать, и вхожу в число лучших игроков за время существования этого вида спорта.
Я считаю себя номером один в истории, но если для некоторых болельщиков лучшим является кто-то ещё, а я на втором месте, то меня это не беспокоит. Я и так знаю, что вошёл в историю как один из лучших игроков всех времён», — цитирует Роналду BBC со ссылкой на ITV.
- 18 сентября 2019
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