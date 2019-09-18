«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» в матче ЛЧ, ведя в счёте в 2 мяча

«Олимпиакос» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый мяч был забит на 26-й минуте. Его автором стал Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Через четыре минуты преимущество лондонской команды удвоил Лукас Моура. За минуту до истечения основного времени первого тайма Даниэл Каштелу один мяч отыграл. Ничью хозяевам принёс результативный удар Матьё Вальбуэна с 11-метровой отметки.

Также в группе B c «Олимпиакосом» и «Тоттенхэм Хотспур» выступают «Бавария» и «Црвена Звезда», которые матч 1-го тура группового этапа ЛЧ проведут сегодня. Начало встречи чемпионов Германии с чемпионами Сербии запланировано на 22:00 мск.