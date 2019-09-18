Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» в матче ЛЧ, ведя в счёте в 2 мяча

«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» в матче ЛЧ, ведя в счёте в 2 мяча
Футбол / Лига чемпионов 0

«Олимпиакос» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый мяч был забит на 26-й минуте. Его автором стал Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Через четыре минуты преимущество лондонской команды удвоил Лукас Моура. За минуту до истечения основного времени первого тайма Даниэл Каштелу один мяч отыграл. Ничью хозяевам принёс результативный удар Матьё Вальбуэна с 11-метровой отметки.

Также в группе B c «Олимпиакосом» и «Тоттенхэм Хотспур» выступают «Бавария» и «Црвена Звезда», которые матч 1-го тура группового этапа ЛЧ проведут сегодня. Начало встречи чемпионов Германии с чемпионами Сербии запланировано на 22:00 мск.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 19:55 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Кейн – 26' (пен)   0:2 Лукас Моура – 30'   1:2 Каштелу – 44'   2:2 Вальбуэна – 54' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент