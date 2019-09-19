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«Локомотив» одержал победу в гостевом матче Лиги чемпионов впервые с 2002 года

«Локомотив» одержал победу в гостевом матче Лиги ч
«Локомотив» одержал победу в гостевом матче Лиги чемпионов впервые с 2002 года
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, московский «Локомотив» одержал гостевую победу в Лиге чемпионов впервые с 2002 года. Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2002/03 «железнодорожники» на выезде обыграли турецкий «Галатасарай» со счётом 2:1.

«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками московского «Локомотива» и леверкузенского «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

В 2-м туре группового этапа «Локомотив» примет «Атлетико», а «Байер» сыграет на выезде с «Ювентусом».

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